ماجد الحقيل.. حين يصبح الحلم بيتًا والواقع أجمل من التوقعات

وهكذا، حين ننظر حولنا ونلمس التغيير في بيوتنا، في أحيائنا، في تفاصيل يومنا، ندرك أن ما تحقق لم يكن مصادفة، بل ثمرة رؤية عظيمة وقيادة حكيمة ورجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه.