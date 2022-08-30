رحيل الثقة أول خطوات رحيل الصحة

ما يبعث على القلق أن مستويات الثقة المنخفضة يمكن أن تُضعف قدرة الحكومات ووكالات الصحة العامة على تقديم الخدمات الصحية، فقد أجرى الباحثون استبيانًا على الأشخاص في ليبيريا حول معرفتهم بالإيبولا، ومدى ثقتهم بالحكومة، ومدى احتمالية اتخاذهم الاحتياطات الموصى بها ضد الإيبولا، وقد وُجد أن الأشخاص الذين لم يثقوا في الحكومة كانوا أقل عرضة لاتخاذ الاحتياطات الموصى بها (لم يكونوا أقل اطلاعًا على فيروس إيبولا، ولم يكن لديهم المزيد من المعتقدات الخاطئة لقد وثقوا بدرجة أقل).