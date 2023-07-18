الغول والعنقاء والسياحة الداخلية

كذلك، إن المكاسب التي يمكن أن تتحقق من انتعاش السياحة الداخلية كثيرة، ولا تقتصر على الأرباح المادية؛ فالمخاطر التي تحدق بالمسافرين كبيرة، وتحيط بهم من كل جانب، وبات المواطن الخليجي بصورة عامة، والسعودي بصفة خاصة، يُنظر إليه في كثير من الدول الغربية على أنه "صيد ثمين"؛ إذ يتربص به اللصوص، ويتحينون الفرص للاعتداء عليه؛ ونطالع بكل حسرة في وسائل الإعلام المختلفة أنباء متكررة عن حوادث مميتة، راح ضحيتها مواطنون أبرياء، فقدوا أرواحهم بدون ذنب.