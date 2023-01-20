العلاج بالمعنى

ووفقًا للعلاج بالمعنى یمكننا اكتشاف هذا المعنى في الحیاة بـ3 طرق مختلفة؛ عن طریق ابتكار شغل أو القیام بعمل من خلال الشعور بشيء ما أو لقاء شخص ما، كذلك بالموقف الذي نتخذه تجاه المعاناة التي لا مفر منها، لذلك لا ینبغي للمرء أن یبحث عن معنى مجرّد فقط للحیاة! فلكل شخص وظیفته أو رسالته الخاصة في الحیاة، وعلیه القیام بمهمة ملموسة تتطلب الإنجاز في ذلك، وعلمًا بأنه لا یمكن استبدال الشخص، ولا یمكن تكرار حیاته، وبالتالي تكون مهمة كل فرد فریدة من نوعها بقدر ما تكون الفرصة التي تسنح له لتنفیذها.