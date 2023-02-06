غياب الإبداع يؤرِّق عُشاق الدراما السعودية

ومع التسليم بأن الثقافة منتج عالمي إلا أن البعض يستغل هذه الوسيلة لتمرير أفكار دخيلة، ومبادئ مرفوضة.. فإذا كنا نريد الحفاظ على قيمنا ومبادئنا، ونشر الفضيلة، والترويج للفن الرسالي، والقيم الرفيعة.. فلا بد أن نوفر لأبنائنا منتجات راقية، تكون قادرة على إقناعهم بمتابعتها، وتُمثِّل بديلاً مقبولاً لهم من متابعة الإسفاف الذي يحاصرهم من كل اتجاه؛ وبذلك نكون قد قمنا بحمايتهم من الذوبان في ثقافات الآخرين، وحفظناهم من الاستلاب والضياع.