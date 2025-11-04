في بعض الإدارات.. الولاء يُحاسَب والتقصير يُكافأ

بدأ حديثه بنبرةٍ يغلُب عليها التعب قائلاً:

“كنت أؤمن أن الإخلاص في العمل هو الطريق الأضمن للتقدير، وأن الجهد لا يضيع مهما تأخر الاعتراف به. دخلتُ المجال بروح عالية، أقدّم أكثر مما يُطلب، وأحرص على الانضباط في الحضور، وأحمل طموحًا لا يعرف الكلل. لكن ما واجهته كان مختلفًا تمامًا.”