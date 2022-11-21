وزارة البيئة.. سد من ألف سد!!

لا شك أن مشروعات السدود مفيدة وجيدة، ولكن الكثير من مناطق ومحافظات السعودية كان اقتصادها يعتمد بشكل كامل على الزراعة، منها محافظة العقيق بمنطقة الباحة التي امتهن سكانها الزراعة منذ قرون، إلا أن إنشاء سد وادي العقيق أحال نخيلها إلى أعجاز خاوية، ومروجها إلى قفار، وهي في حاجة ماسة إلى أكثر من سد زراعي لتعويضها بعض ما فاتها بسبب سد وادي العقيق!!