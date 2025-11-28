كيف أحصل على النشاط والحيوية و أستغني عن الخدم !؟

يقول صلى الله عليه وسلّم:

(يَعْقِدُ الشَّيطَانُ على قافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ إذا هو نام ثلاثَ عُقَدٍ يَضرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيكَ ليلٌ طوِيلٌ فارقُد، فإِنِ استيقَظَ فذكرَ الله انحَلَّت عُقدَةٌ، فإن تَوَضَّأَ انحَلَّتْ عُقدَةٌ، فإن صلّى انحَلّت عُقدَةٌ، فأصبح نشيطاً طيّب النَّفسِ وإلا أصبح خَبيثَ النّفسِ كسلان)