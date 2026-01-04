تقييم فرق العمل في ضوء منهجيات أجايل (AGILE)

تحسين أداء فرق العمل:

تتميز منهجية أجايل بقدرتها العالية على التعامل مع التغييرات، وتعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء فرق العمل، إلى جانب تركيزها المستمر على تلبية احتياجات العميل أو المستفيد. كما تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل المخاطر عبر التسليم المرحلي، وتحسين جودة المخرجات من خلال المراجعة المستمرة، ورفع مستوى الرضا لدى أصحاب المصلحة.