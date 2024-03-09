كن حذرًا.. ليس كل ما يُقال حقًّا!!

ففي مجال الفتوى أصبح الكل يفتي، ولا تجد شخصًا يقول لا أعلم، بل يريد أن يبيّن مدى علمه وثقافته، حتى وإن كانت متواضعة. وقد تعلمنا أن الصحابة -رضي الله عنهم- بالرغم من علمهم الواسع لقربهم من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأخذهم الدين من منبعه، إلا أنهم كانوا يتهربون من الفتوى لعِظَم مسؤوليتها، في حين اليوم حتى طالب المرحلة الثانوية والجامعية يدلي بدلوه في الحلال والحرام، والركن والواجب، وما يسن فعله وما لا يسن، والمستحب والمكروه.. وغير ذلك من علوم الشريعة الإسلامية.