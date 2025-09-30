شراكات تصنع الأثر.. كيف تضاعف الجمعيات حضورها بخطوة واحدة

وقد رأينا ذلك في شراكات الجمعيات الصحية مع المستشفيات والشركات الدوائية لتمويل عمليات كبرى وتوفير الأدوية النادرة، واتفاقيات الجمعيات التعليمية مع الجامعات والبنوك التي أطلقت برامج للمنح والتدريب وفتحت للشباب آفاقًا جديدة، ومبادرات الجمعيات البيئية مع البلديات والشركات الصناعية التي أسهمت في خفض الهدر وتعزيز الاستدامة، فضلًا عن المؤسسات المانحة التي أصبحت رافدًا رئيسيًا في تمويل المشاريع النوعية وبناء قدرات المنظمات غير الربحية.