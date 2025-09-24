كان سماحة المفتي واحة علمٍ وملتقى فضيلة، يقدّره العلماء ويجلّونه، ويقصدونه للمشورة والمناظرة، فيجدون فيه صدرًا رحبًا وقلبًا نقيًّا، يجمع بين حدة الفهم ولين الطبع. كان يرى في العلماء شركاء الرسالة وحَمَلة الأمانة، فيتبادل معهم الرأي، ويشدّ من أزرهم، ويستضيء بمداولاتهم. لقد كان واحدًا منهم، لكنه في مقامه ومكانته أبٌ لهم، يربط حاضر العلم بماضيه ويستشرف به مستقبله