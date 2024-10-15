العزوف الجماهيري.. أزمة في الدوري السعودي!

بالرغم من وصول الدوري السعودي إلى أعلى مستوياته؛ حيث إنه أصبح محط أنظار العالم وقبلة لنجوم الساحرة المستديرة؛ إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الحضور الكامل للملاعب، كما أنه لا يعتبر أحد العوامل المشجعة للجمهور؛ لذا آثرنا طرح هذا الموضوع على شكل تساؤلات؛ سعيًا في أن يتمدّد على مشرحة من شأنها الكشف عن الأسباب والمشكلات التي تواجه الجمهور الكريم والبحث عن الحلول المناسبة، وهل هي ظاهرة نحتاج الوقوف عليها، والسؤال: ما هي الفئات التي ترتاد الملاعب الرياضية؟ وما نسب الحضور لكل هذه الفئات؟ وأي الفئات لا زالت حتى الآن لا تستوعب حضور الملاعب واكتفاءها بمشاهدة المباريات من على التلفاز؟ وهل ثقافة حضور العائلات تتنافى مع بعض الأعراف والتقاليد؟ وهل كرة القدم تُعدُّ إحدى أهم اهتمامات المرأة العربية بصورة عامة والسعودية بصورة خاصة؟ وهل لديها الوقت الكافي لحضور المباريات من داخل الملاعب؟