المرور وشركات التأمين.. جدل يتجدَّد..!!

وختامًا.. نتمنى وجود جهة محايدة؛ حتى تنصف الناس من الغلاء المتزايد من سنة لأخرى لشركات التأمين؛ إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن نجد شركات تأمين حديثة في السوق، لها نحو سنة، وترفع أسعار وثائق التأمين لديها بشكل متزايد عامًا بعد آخر دون رقيب عليها أو حسيب.. ومن العجيب أن تلك الشركات الحديثة في السوق أسعارها مرتفعة جدًّا مقارنة بأسعارها في أول ظهور لها.