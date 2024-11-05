"شتاء السعودية 2024".. أحد محركات النمو المستدام للسياحة السعودية

ومن خلال استقطاب مئات الآلاف من الزوّار من الداخل والخارج، يُسهم أيضاً هذا البرنامج في تحفيز الإنفاق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في قطاعات متعدّدة؛ فالتوسع في الأنشطة السياحية -من الفعاليات الموسيقية والفنية إلى المغامرات الطبيعية والتخييم- يوفّر فرص عمل متنوّعة للمواطنين، ويساعد على رفع كفاءة الكوادر في القطاعات السياحية والخدمية. ولعل الأثر الاقتصادي الأبرز يكمن في توجيه هذا البرنامج إلى الاستفادة من المواقع الطبيعية والمقومات التراثية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وهذا يُسهم في زيادة حركة السياحة الداخلية، ويعزّز من الإيرادات الاقتصادية لتلك المناطق.