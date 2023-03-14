إذن أين المشكلة؟

عندما يتكرر هذا السلوك المنغص بشكل يومي، ويبدأ في التأثير على مزاجك وحياتك شيئًا فشيئًا؛ لكنك لا تفعل شيئًا جديًّا حيال ذلك، سوى أنك تستمر في الحلطمة والقلق أو التذمر من تلك الحالة، والانزعاج الذي يتحول لعادة؛ فتلك هي المشكلة!