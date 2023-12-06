هل نحن جاهزون لاستقبال العالم؟

نعم، ندرك أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها أمانة الرياض لتجميل شكل العاصمة؛ حتى تكون مؤهلة لقيادة رحلة التحول والتنمية في السعودية، وتعزيز قيمتها كمركز تجاري إقليمي ذي ثقل اقتصادي، وجعلها وجهة سياحية، تتميز بمعالم تراثية ومواقع تاريخية، تزيد جاذبيتها، وتثري جودة الحياة فيها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.. ولعل أحدث الخطوات في هذا الشأن توقيع عقود إعلانات خارجية بقيمة تزيد على 16 مليار ريال، تهدف إلى تبنِّي هوية إعلانية موحدة، وتقديم تصاميم مميزة، تضفي بُعدًا جماليًّا للعاصمة؛ لتنسجم مع طبيعة السعودية وبيئتها، وتستوحي تراثها ومعالمها، ضمن مفاهيم متطورة ومعايير عصرية.. لكن هذا غيض من فيض، وخطوات في طريق مازال طويلاً، ومهما بعدت مسافاتها لا بد أن نقطعها حتى نثبت أننا على قدر التحدي، وأن نضع بصمتنا الواضحة في تنظيم تلك الفعاليات العالمية؛ لنحقق الوعد الذي قطعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عندما قال: "إن السعودية سوف تُنظِّم نسخة غير مسبوقة في إكسبو الرياض 2030 بحيث تكون غير قابلة للنسيان".