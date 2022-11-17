حقبة أرتيمس... بدأت

يتوقع أن تستمر مهمة (أرتيمس I) حوالي 26 يومًا لتدخل المدار القمري في اليوم العاشر والعودة إلى الأرض بدءًا من اليوم 16، وتهبط في النهاية في المحيط الهادئ، ومع ذلك، فإن هذا الجدول يعتمد على مدى جودة أداء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (إس إل إس) في رحلته الأولى، ويرغب مهندسو اختبارات النظام في متابعته. خلال مهمة (أرتيمس I) ستسافر المركبة الفضائية أورايون ما مجموعه حوالي 2.1 مليون كيلومتر، وتقطع 450،000 كيلومتر من الأرض، بما في ذلك 64،000 كيلومتر وراء الجانب البعيد من القمر.