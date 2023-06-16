السجل العقاري والموثوقية

في عقود ماضية كان العقار السعودي متأرجحًا بين جهات حكومية عدة، تتنازعه في سَنّ الأنظمة والتشريعات التي تدير تداوله بيعًا وشراء، وتُرتّب أوراقه، وتحدد أولوياته؛ لذلك ظهرت سلبيات عدة، كان سببها الأول تضارب الاختصاصات بين هذه الجهات في مشهد حتم على الدولة إعادة النظر في القطاع العقاري السعودي.