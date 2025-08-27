قطاع تأجير السيارات.. مستقبل رقمي وتطور إداري

فالحقيقة أن مستقبل قطاع تأجير السيارات في السعودية مشرقٌ، ولكنه يتطلب جرأة في التفكير واستعدادًا للتغيير. ولعل المرحلة المقبلة سوف تشهد نموا وتطورا كبيرا في هذا القطاع، خاصة بعد الإعلان عن اتفاقية لاستحواذ شركة دار المركبة على شركة السهم الذهبي لتأجير السيارات، وهي الخطوة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع، نظرا لكفاءة الشركتين ونجاحهما خلال السنوات الماضية، حيث يشير المستقبل إلى أن الشركات التي ستنجح هي الأكثر قدرة على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وهي تلك التي ستطور الكفاءات البشرية لديها، وتستثمر في التقنية، وتعمل على إعادة هندسة رحلة العميل بالكامل، وتوفر له تجربة سلسة وشخصية وفعالة.