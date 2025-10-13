استراتيجية الاستدامة في بيئة العمل: من المبادرات الفردية إلى التحول المؤسسي

اليوم، تتسابق المؤسسات العالمية على إدماج الاستدامة في هياكلها الإدارية وعملياتها التشغيلية، إدراكًا منها أن المستقبل لن يكون لمن يحقق الربح فقط، وإنما لمن يستطيع أن يوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والحفاظ على الموارد، ورعاية العنصر البشري، والتأثير الإيجابي في المجتمع. وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن أن تتحول بيئة العمل إلى بيئة مستدامة، تدار وفق استراتيجية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس؟