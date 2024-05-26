لا طعم للحياة بلا بشر!!

ومن كومة كل هذه الحروف والكلمات نخرج بقيمة الإنسان.. هذا الإنسان المتعدد؛ يقال لهم: بشر، هؤلاء البشر.. هم ملح الحياة، وبدونهم لا قيمة للحياة، فإذا كانت قـيـمـة الحياة هم البشر فعلينا أن نركز على الدورة البشرية، ودورها في الحياة، بقصد الإثارة والتأثير وبقاء الأثر.. الإثارة في الإحياء، والتأثير في الأحياء، والأثر في الحياة!!