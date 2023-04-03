"الإسلاموفوبيا" واستهداف السعودية

وتمتلك هذه المنظمات شبكات تعاون وتنسيق معقدة، ظاهرة وخفية، مع عدد من القطاعات الحكومية الأمريكية، وتحديدًا وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وغيرها، وكذلك عدد من المؤسسات الإعلامية الغربية والعربية، عوضًا عن شركات صناعة السينما، كما تتغلغل في دوائر السياسة وصنع القرار الأمريكي والغربي، وتمتلك خبراء في العديد من المجالات الحساسة كالاستخبارات، والأمن، والسياسة، عوضًا عن الإعلام والاقتصاد، وعلوم النفس وسلوكيات المجتمعات.