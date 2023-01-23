حِرمان المشاهير من "موثوق" حل غير كافٍ

يوجد الكثير من المتجاوزين الذين لا يستحقون هذا التصريح بالرغم من حصولهم عليه. أتمنى من الهيئة مراجعة هذا الأمر؛ لأن موضوع معرفة سلوكيات وتصرفات أحد المشاهير سهلة جدًّا، ولا تحتاج لجهد كبير؛ فيكفي الاطلاع على صفحته في سناب أو تيك توك لنعلم حقيقته.. كما أن موضوع التضليل وإيهام المتابعين يفترض أن يدخل في تقييم المشهور؛ فبعضهم (ورط) متابعيه ببضائع رديئة، أو مساهمات عقارية مضروبة، وغيرها من مشاكل بسبب ثقة هؤلاء المتابعين به؛ ما أدى إلى توريطهم. هذه القضايا يُفترض أن تكون في صلب تقييم المشهور من ناحية منحه التصريح من عدمه.