رأس المال الفكري: قيادة التغيير وصناعة الأثر

وأمام ذلك كله فقد كان لمنظمات القطاع غير الربحي حضور بالغ الأهمية في برامج التمكين واحتضان القدرات والمواهب، ولعلنا نستحضر هنا دور جمعية البر بجدة وتجاربها الملهمة في اكتشاف المواهب واحتضان الإبداعات وتنميتها وتطوير قدراتها من خلال عدد من البرامج المقدمة في دور الضيافة التابعة للجمعية المخصصة لأبنائها من الأيتام، والتي برز من بينها برنامج (الإعداد للمستقبل المهني) الذي يتم من خلاله رصد نقاط التميز والموهبة لدى الأيتام عبر تحديد الميول إن كانت مهنية أو علمية أو إدارية، إضافة إلى رصد المواهب الرياضية خلال الأنشطة المقامة وتنميتها، والتي تمخض عنها اكتشاف العديد من القدرات لدى أبناء الجمعية ورعايتها؛ منها على سبيل المثال رصد القدرات المتميزة والمواهب الرياضية لدى ابن الجمعية حسن حضريتي الذي حصل على 3 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى بتسجيله المركز الأول عالميًّا.