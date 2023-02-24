متى يتحوَّل الكاتب إلى الصدام؟

وهذا يؤكد أن بعض الجهات الحكومية لا يعمل بها متخصصون في المجال الإعلامي، يستطيعون التفريق بين الكاتب الصدامي من غير الصدامي.. فالكاتب عندما يتحدث عن التقصير في أي جهة مُعيَّنة لا يعني ذلك أنه صدامي ويبحث عن المشاكل بقدر بحثه عن التصحيح، وتدارُك الأخطاء.. كما أنه (أي الكاتب) مرآة للجهات الرقابية التي تستأنس بآرائه عند كتابة بعض المواضيع، وليس مطلوبًا من الكاتب أو الصحفي أن يُمجِّد عمل الجهات والهيئات الحكومية، ويتغاضى عن أخطائها في مقابل أن ترضى عنه، ويتم دعوته لمناسباتها واحتفالاتها كافة.