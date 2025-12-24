الأثر كقيمة… لا كمرحلة

ورغم ذلك، ما زال يُنظر إلى التطوع لدى بعض الأشخاص على أنه مرحلة مؤقتة، مرتبطة بالبدايات المهنية، أو وسيلة لبناء العلاقات، أو خطوة للوصول إلى فرصة وظيفية مناسبة. وبعد تجاوز هذه المرحلة، يعتقد البعض أنهم لم يعودوا بحاجة إليه. هذا التصور يختزل التطوع في بعده النفعي، ويتجاهل جوهره الإنساني، باعتباره أحد مسارات الأثر التي يمكن أن ترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، وبأشكال تتناسب مع خبرته ودوره.