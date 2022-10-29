العام الثامن من الأمن والرخاء

ومن نعم الله على هذه البلاد أن جعل المليك القائد يعضده أمير الإلهام والرؤية الواعدة الرائدة، والشعب أسرة واحدة، وأن جعل بلادنا مهوى أفئدة المسلمين، خادمة للحاج والمعتمر، وقبل ذلك خادمة مُطبقة لشريعة كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ويحظى أبناؤها برعاية كريمة من مليك نذر نفسه لتفقُّد أحوالهم، ورعاية شؤونهم، مقدمًا لهم في كل مناسبة النصح والإرشاد، وموجهًا المعنيين بالتشديد على حفظ حقوقهم، وما يكفل خدمتهم بما يليق بتطلعاتهم، محاربًا كل فساد مؤثر على رفاهية شعبه، ومُعطل لنماء بلادنا.