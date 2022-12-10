إما أن تحموا نجومكم أو لا تعشمونا!

ومع احترامنا للجميع، ورغم وجاهة كثير مما طُرح، سواء عبر البرامج أو من خلال الكثير من آراء النقاد والمحللين الفنيين، إلا أن المتابع الفطن يدرك أن هناك أمرًا أهم من كل ما تم تناوله على الصعيد الفني، وينبغي تقديمه إذا ما كان هناك رغبة جادة لمعالجة الأخطاء وتصحيحها.. هو موضوع إداري بحت، ويتعلق بضرورة حماية نجوم المنتخب من كثير مما ينالهم وما يلحق بهم من أذى من قِبل بعض الإعلاميين؛ وهو ما انعكست تبعاته السلبية على الكثير من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكم هو مؤسف جدًّا حين يتقلد اللاعب "فانيلة" منتخب بلاده ثم بدلاً من مساندته ودعمه من إعلام بلده، ولاسيما وهو في مهمة وطنية رسمية، وفي محفل عالمي هو الأقوى والأهم، إذا به يتعرَّض لسيل عارم من التهكم والتقزيم والسخرية والغمز واللمز دون أن يجد من يدافع عنه ويوقف ذلك العبث.