لا تزال التقنية ناقصة

بينما نحن اليوم نُعدُّ على حافة التطور، والتوجه بالقدرات كافة الموجودة في السعودية إلى التفعيل، نجد أن الأمر لا يخلو من بعض الثغرات في هذه الشبكة العملاقة الموجودة. أحاول أن أوجه هذه الجزئية من المقال بشكل رئيسي إلى المبرمجين. نعم.. لا تزال الكثير من التطبيقات اليوم لم تفعِّل بعد "إمكانية الوصول". هذا يخل بفاعلية وصولها إلى فئة مهمة، وشريحة فاعلة من المجتمع السعودي، هي فئة المكفوفين. التطبيق الذي لا تُفعَّل فيه خاصية "إمكانية الوصول" لن يستطيع الكفيف الاستفادة من خدماته، ولن يكون التطبيق قد حاز أعلى معايير الخدمة الممكنة المستطاع تقديمها. ولربما يخفى بالفعل على الكثير ممن يعدون قائمين على تنسيق خدمات البرامج والبرمجة أن الكثير من المكفوفين يسكنون وحدهم، ولربما لا يوجد من يقوم بخدمتهم، وهذه التطبيقات بطبيعة الحال توفر خدمة عملاقة للكفيف، بشروط، أهمها: أن تدعم "إمكانية الوصول"؛ ليستطيع الكفيف التعامل معها ببساطة.