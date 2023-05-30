الذكاء الاصطناعي ومتلازمة الهواجس والشكوك..!

أيًّا كانت وجهات النظر، لكن مما لا شك فيه هو أن وجود مخرجات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل نقلة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مثل المساعدة على إيجاد علاج للأمراض المستعصية التي تهدد حياتنا، مثل السرطان، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة عبر الروبوتات بدرجة عالية من الدقة والكفاءة، وتطوير الزراعة التي كانت في السابق تحتاج إلى أراضٍ خصبة شاسعة، وكميات كبيرة من المياه، وهو ما لا يتوافر في كثير من الدول؛ إذ أصبحت تتم في مزارع محمية، يمكن إنشاؤها داخل المنازل وبكميات قليلة من المياه، إلى آخر تلك الاستخدامات المفيدة التي لا يمكن حصرها في مثل هذه المساحة.