يوم العزة والاعتزاز

اليوم الوطني الرابع والتسعون يُذكِّرنا بمن أسس كيان المملكة العربية السعودية، جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ورجاله وأبنائه وأحفاده، الذين تتابعوا على ملكيتها وقيادتها بتفانٍ وإخلاص وعلم وفكر قيادي عالمي فريد، ومعهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى نعمنا -وما زلنا ننعم- بالأمن والإيمان والبركة في الأرزاق والخيرات والعطاء والنماء الذي نشاهد تطوره كل يوم.