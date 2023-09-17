معلمات رياض الأطفال.. مخاطر عالية!

مع انطلاق العام الدراسي 1445هـ أعلنت وزارة التعليم 11500 وظيفة بنظام العقود الحكومية. وبالفعل تم التعاقد مع معلمين ومعلمات على هذه العقود، بينما تجاهلت الوزارة الآلاف من معلمات رياض الأطفال اللائي عملن في مدارسها سنوات كمتعاقدات مع إحدى شركات الموارد البشرية الخاصة، برواتب مقطوعة دون علاوة سنوية!!