"بنت الصحراء".. تخلصوا منها وازرعوها!

شجرة "البرسوبس"، أو المسكيت كما يسميها البعض، شجرةٌ شوكية، أقرب ما تكون إلى القرض والسلم والطلح.. تم جلبها من خارج السعودية، وانتشرت انتشارًا رهيبًا مستغلة تحمُّلها الشديد للجفاف، وبذورها الكثيفة، حتى أنها بدأت تزحف على الأشجار المحلية، وتقضي عليها، وتحتل مكانها في كثير من الأودية، وبخاصة في المناطق الساحلية شديدة الرطوبة؛ ما حدا ببعض السكان إلى المطالبة بإزالتها، والتخلص منها، قبل أن تقضي على ما تبقَّى من أشجارنا المحلية!