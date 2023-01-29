نار الحقد تُزلزل حارقي المصاحف

وعلينا كأفراد أن نُظهر مقدار تمسكنا بديننا وحبنا لنبينا -صلى الله عليه وسلم- من خلال التمسك بوسطية الدين، وعدم الوقوع في مستنقع الكراهية والعنف الذي يقود إلى الانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية. وعلينا أن لا نقلق؛ فالله تعالى تكفل بحفظ كتابه المجيد عندما قال {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، كما واسى نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم- عندما تعرَّض له كفار قريش بإشاعاتهم المغرضة، وخاطبه بقوله {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}. فهل هناك أكثر من هذا حفظًا وصيانة؟