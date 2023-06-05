كوارث أطباء التجميل بلا محاسبة..!

ارتفاع تكلفة العمليات التي يجريها أطباء التجميل، إضافة إلى الهوس الكبير على إجرائها من قِبل النساء، حوَّلا بعض هؤلاء الأطباء إلى تجار بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الذمة والضمير. ولا أخفيكم سرًّا أن التعامل مع هؤلاء بمبدأ الضمير الواعي والذمة السليمة يُعتبر من الحمق؛ لأن مراكز التجميل تحوي بين جنباتها كمًّا هائلاً من الاحتيال؛ يحتاج إلى رقابة صارمة، ومتابعة دقيقة؛ حتى لا تصبح حياة الناس ومظاهرهم مرتعًا لكل متدرب يأتي إلينا من الخارج دون فَهْم دقيق أو عِلم بأبجديات المهنة.