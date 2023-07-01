أعظم طباعة للمصحف في العالم

من المفاخر التي نعتز بها أن أعظم مجمع لطباعة المصحف الشريف تاريخيًّا هو الذي أنشأته السعودية في المدينة المنورة تحت اسم (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، الذي يقدم عناية ودقة لا مثيل لهما لكتاب الله -عز وجل-، كما يقدم نوعيات فاخرة من الطباعة، لا يمكن أن توجد في أي مكان في العالم. ونسخته -للحق- تُعتبر أوثق نسخة موجودة على الأرض، بل نستطيع القول إنه على مَرّ التاريخ لم تحظَ أي طباعة للمصحف الشريف بالانتشار مثلما حظيت نسخة مجمع الملك فهد. وهو شرف لنا ولبلادنا، يؤكد حرصنا على العناية بكتاب الله -عز وجل-. قال تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.