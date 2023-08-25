أفكار مسروقة وجهود في مهب الريح

خلال الأسبوع الماضي لفت نظري حدث في غاية الأهمية، يتمثل في إطلاق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، وتشجيع الاستثمار التجاري؛ وهو ما سوف ينعش -بدون شك- بيئة البحث العلمي، ويبعث برسالة طمأنة للمبدعين والمبتكرين بأن جهودهم لن تضيع سدى، وأن مجهوداتهم سوف تجد التقدير المالي اللائق الذي يحفزهم على المزيد من العمل والإبداع؛ لذلك فإن المطلوب هو تركيز هذه الأبحاث في البداية على ما نحتاج إليه في بيئاتنا المحلية، وما يرتبط بمعاشنا، ويتعلق باهتماماتنا المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، مع الاهتمام بعقد شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العريقة في العالم، وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، وأن تحذو بقية الجامعات هذا النهج، وتستفيد من الكراسي العلمية العديدة المخصصة لهذا الجانب بدلاً من الاكتفاء بأن يظل جهدًا نخبويًّا، يتم حفظه في الأوراق والدفاتر.