الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.. أما قبل!!

وبعد كل ما ذُكر عن التحديات الضخمة التي تواجه مكافحة المخدرات في السعودية فالمطلع على أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك اختصاصاتها التي وصلت إلى 25 اختصاصًا، وفقًا لتنظيمها، إضافة لبقية مواد التنظيم التي تستدعي من اللجنة أن تكون جهة إشرافية وتنسيقية وتطويرية، وتوفير خدمات محددة.. سيعلم يقينًا، وبما لا يدع مجالاً للشك، أنها تفوق بمراحل قدرات ومُمكّنات أي لجنة وطنية.