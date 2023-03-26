مَنْ يحمينا من بعض الأطباء؟

من لا يوجد لديه أخلاقيات مهنية قد يهرف بما لا يعرف، ويُسبب غموضًا وتشويشًا على الناس، وقد يتسبب في مشاكل صحية لهم؛ لذا أرى أن تقوم وزارة الصحة بتوجيه جميع الأطباء بعدم تقديم نصائح طبية للناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد عرضها على لجنة طبية متخصصة، تقوم بفحص المعلومات، والتأكد منها.