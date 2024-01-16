الازدحام المروري يخنق الرياض..!!

ويكمن الجانب المظلم لهذه المشكلة في أنها ربما تصبح عائقًا يعترض الجهود المبذولة لترقية مكانة العاصمة، وزيادة تنافسيتها؛ لأنها بمنزلة الرئة التي تتنفس بها السعودية؛ فالدولة تسعى ضمن رؤية 2030 إلى تحويلها لتكون عاصمة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وقطعت خطوات واسعة في هذا الاتجاه.. لكن مشكلة التكدس في الطرقات تصبح مع الوقت عاملاً له تأثيرات سالبة على قدرة جاذبية المدن للاستثمار، وتظل مهددًا للتنافسية الاقتصادية؛ فالشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تتأهب لنقل مقارها إلى بلادنا خلال الأشهُر المقبلة تولي أهمية كبيرة لعامل الوقت الذي يعني بالنسبة لها الكثير، إضافة إلى الحرص على توفر بيئة صحية ونظيفة؛ لذلك يُخشى أن تواجه الرياض مستقبلاً – إذا استمرت هذه المشكلة - منافسة كبيرة في جذب الاستثمار، خاصة مع وجود مدن أخرى في المنطقة، تتمتع بميزة السلاسة المرورية.