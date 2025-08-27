خطواتنا الخاصة بعيداً عن المقارنة

هذا الميل البشري لم يأتِ من فراغ، فقد أطلق علم النفس عليه اسم المقارنة الذاتية. وتناول العالم ليون فستنجر هذه النزعة في نظريته عن المقارنة الاجتماعية عام 1954، موضحاً أنها عملية عقلية – أحياناً لا واعية – نقيس فيها أنفسنا بغيرنا لنحدد قيمتنا أو موقعنا بينهم. ورغم أنها سلوك طبيعي في بعض المواقف، إلا أنها تتحول إلى عبء حين تصبح عادة تسرق رضا الإنسان عن ذاته.