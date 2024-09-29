الشراكة الناجحة لمركز مشاريع البنية التحتية لرسم ملامح مدن المستقبل

يتجلى دور المركز من خلال القمة السعودية للبنية التحتية، حيث تمّ خلال المعرض استعراض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة؛ فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دوراً أساسيّاً في تشكيل نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ بوصفه الجهة المختصّة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، الذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع، بالتعاون مع شركاء النجاح، والإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضاري، لبنية تحتية مستدامة ومن خلال القمة السعودية للبنية التحتية والمعرض، يتم استعراض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة؛ فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دوراً أساسيّاً في تشكيل نمو الاقتصاد الوطني.