الأطباء والخصام مع الحجامة

والمحصلة النهائية أن على الممارس الصحي أن يدرك عند نقاش بعض الممارسات الطبية التي لم تُبحث وتُدرس جيدًا في المدرسة الطبية الغربية، لكنها مصرحة في العديد من الدول وفق ضوابط محددة، بما يضمن أنها لا تمثل تهديدًا لسلامة المرضى، ولها بُعد معرفي وممارسة منذ آلاف السنين لدى العديد من الشعوب، أنه يجب ألا يقفز للنفي المطلق، وخصوصًا في ظل وجود براهين نبوية لها، بل الأولى تقديم المعلومة للمريض كاملة غير مجتزأة وفق المعطيات التي ذكرتُها سابقًا؛ لنضمن أن المريض يقوم باتخاذ قراره بناء على ما يتوافر من معلومات حول تلك الممارسة، وليس برأي متحيز للنفي المطلق لها.