احتفِلْ مع أسرتك بالعودة للمدرسة..!

احتفال العودة للعمل والمدرسة واجب تربوي على كل ولي أمر؛ لما له من أثر بالغ على نفسيات الأبناء، وعلى إقبالهم نحو المعرفة والتطوير وبناء مستقبلهم -بإذن الله- بالشكل الصحيح.