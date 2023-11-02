"الجوال" سلاح ذو حدين.. بين مواكبة العصر والفجوة الاجتماعية

لكن على الجانب الآخر أحدث الجوال تغييرات واضحة في طرق تواصلنا، بعض هذه التغيرات مفيدة؛ مثل: البقاء على تواصل مع أفراد العائلة الذين يعيشون في أماكن بعيدة، ولكن وكما أسلفنا سابقًا بعضها سلبيٌّ، مثل: ضعف مهارات التواصل الشخصية الاجتماعية التي قد تؤثر في إنقاص إيجابية المجتمع، حيث يجلسون مع بعضهم في بيوتهم وفي اجتماع العائلات الذي يحصل أسبوعيًّا أو في الاستراحات أو الكافيهات بحيث يكون لكل منهم عالمه الخاص الذي يغوص فيه ما إن ينكس رأسه نحو شاشة هاتفه الذكي.