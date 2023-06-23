مكة تُهيئ مشاعرها لضيوف الرحمن

هناك قصص إنسانية تحدث على هامش موسم الحج، لكنها تستأثر باهتمام وسائل الإعلام العالمية، وهي تتعلق بتعامُل الأفراد مع الحجيج. وقد شهدنا كيف أن كثيرًا من الصحف والفضائيات الغربية أفردت مساحات واسعة لمتابعة رجل الأمن الذي خلع حذاءه وألبسه لامرأة كبيرة في السن، وسار معها حافي القدمين حتى أوصلها إلى مقر سكنها والابتسامة لم تفارق شفتيه.. وكم كان ذلك الجندي شهمًا عندما ساعد رجلاً مسنًّا، سقط من الإعياء أثناء الطواف، فحمله على ظهره، وأكمل له طوافه. وكذلك أعضاء فريق الكشافة الذين يقفون في عز الظهيرة؛ ليوزعوا مياه الشرب على الحجاج، ويقوموا برش رذاذ الماء على وجوههم؛ لتلطيف حرارة الأجواء.