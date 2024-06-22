مكوك الإعلام السعودي ودوره العالمي

هذا النشاز وأولئك الشواذ هم قلة، لكن بعضهم مؤثرون، وعلينا أن نستقطب الخط الموازي ذا الهامات العليا من أصحاب الفكر، المثقفين، الأدباء، الفنانين، الكُتاب، السياسيين، والأطباء من كل العالم، ودعوتهم لزيارة السعودية وفق منهج مدروس لزيارات لجميع الأراضي السعودية بكل ما تحتويه من حضارات مشاهَدة، وما تضمه من ثقافات مكتوبة ومنقوشة، وما تملكه من قدرات تقنية ومهنية، واقتصادات مثمرة، وشعب مضياف عظيم، وقيادة حكيمة ورشيدة.