عالمياً: نقص المعلمين يهدد مستقبل التعليم

مع بداية كل عام دراسي يتجدد موضوع ازمة عالمية في عدد من الدول يمكن تلمس ذلك في الواقع القريب الصغير على مستوى المدرسة والصف الدراسي حيث يتساءل بعض أولياء الأمور مع أبنائهم هل درستم فيجيبه الابن أو البنت لا لم ندرس مادة الرياضيات على سبيل المثال ويمضي ربما أيام واسبوع ثم أسبوع آخر ويبقى الأمر على حاله فيظن ولي الطالب أو الطالبة بأنها مشكلة في المدرسة وحقيقة الأمر أن هذا مؤشر على مشكلة تفاقمت عالمياً مما اصدر معه مكتب اليونسكو تقريراً عالمياً وأورد بعض البيانات والإحصائيات التي تؤكد أن العالم أمام مشكلة حقيقة لاتقل عن مشكلات السياسة والاقتصاد التي يواجهها العالم ويعطى توصيته بتوجيه الاهتمام بها قبل أن تصبح أزمة في بعض الدول حيث اصدرت اليونسكو تقريرها الأول 2024 وتحديثه في مايو 2025م في 180 صفحة معلنة أن "نقص المعلمين يهدد مستقبل التعليم" في جميع أنحاء العالم. ومستندة إلى البيانات تؤكد الحاجة إلى 44 مليون معلم إضافي على مستوى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.