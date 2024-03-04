الحويزي.. عرّاب تطوير مجالس الأعمال السعودية الأجنبية

قائد تلك الرحلة التي استمرت 4 أيام رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن معجب الحويزي، عَمِلَ على عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمستثمرين في الجمهوريتين، وحرص من خلالها على تعظيم حصة المملكة من الاتفاقيات الاستثمارية، ولعل أبرز قرار كان في تلك الزيارة في جمهورية ألبانيا؛ هو إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارًا من هذا الأسبوع، وإنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك؛ وذلك يمثل دفعة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين.